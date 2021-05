Review | SCUF Impact – Tegenwoordig hebben we te maken met een zeer verzadigde pro controller markt. Qua naam is SCUF misschien wel een van de bekendste. Een toch wel populair merk onder veel pro gamers, maar ook de normale consument waagt zich aan dit merk. We hebben van SCUF een Impact exemplaar gekregen om deze eens nader te bekijken. Er is omtrent dit merk namelijk ook wel het nodige aan negativiteit te vinden, maar in alle eerlijkheid: wie heeft dat tegenwoordig niet? Ik neem de SCUF Impact eens flink onder de loep en zal mijn bevindingen hieronder met jullie delen.

Smaak op maat

Als je een SCUF controller wilt aanschaffen bij hun op de site, is dat niet iets wat je zo even doet. Je hebt als het ware te maken met een groot buffet. Je kan je controller op smaak customizen met verschillende toeters en bellen die het bedrijf je aanbiedt. Een beoordeling geven op basis van wat we hebben gekregen is daarom niet zo vanzelfsprekend. De SCUF Impact die ik voor handen heb is grijs met turquoise Impact Rings bij de pookjes en knoppen. Dit zit bijvoorbeeld niet inbegrepen als je een kale grijze SCUF Impact koopt. We nemen de kleine ditjes en datjes in dit geval iets meer als optioneel extraatje om zo eerlijk mogelijk de kern van het product te beoordelen. Wat er wel bijgeleverd wordt is een sleutel, de SCUF Lock, die gemakkelijk de pookjes van de controller kan loskoppelen om deze te vervangen.

Op deze manier kan je de Impact Ring ook voorzien van andere kleuren. Customizen is leuk bij SCUF, maar dat gaat hem wel in de centen zitten. Een kale SCUF Impact kost rond de €170,-, maar mijn versie ligt al gauw in het gebied van €250,-, wat toch wel erg fors is. Het is optioneel, maar het blijft een stevige investering als je een compleet verzorgde versie zou willen hebben. Denk aan extra grip op de hendels, aanpasbare triggers, bolle of ingekeepte pookjes en meer. Natuurlijk heb je ontzettend veel keuze in kleurtjes voor elk onderdeel, dus je kan het zo gek maken als je wilt. Hoewel dus prijzig, zie ik dit wel als een pluspunt voor de consument omdat je de Impact op smaak kan aanschaffen, ook omdat je bepaalde onderdelen los kan vervangen wat erg fijn is. Er verandert echter niets aan de kern van het design.

Een grote jongen

Als het ware beoordeel ik even de body, wat uiteindelijk een gemodificeerde DualShock 4 is. De Impact is vormgegeven voor de wat grotere handen, dat is meteen duidelijk. Het is een behoorlijk grote controller voor de gemiddelde hand (vergelijkbaar met de Astro C40). Kleine handen hebben dus geen goede aan de SCUF Impact. Qua comfort zit het eigenlijk desondanks redelijk goed in elkaar, maar opvallend zijn de bollingen bij de hendels. Deze steken toch net wat scherper uit bij het comfort en daarmee lijkt een alternatieve gripwijze wat meer aangemoedigd te worden. ‘Claw grip’ gamers kunnen dit dus meer waarderen dan gamers die de controller op traditionele wijze vasthouden.

Je merkt ook met de claw grip dat je vingers net wat fijner bij de peddles kunnen geraken. De SCUF Impact heeft namelijk maar liefst vier peddles aan de achterzijde van de controller die je on-the-fly kunt configureren. SCUF heeft hier een eigen techniek voor ontwikkeld, de zogenoemde ‘Electro Magnetic Remapping’. Door middel van de bijgeleverde magneet ervoor te houden kan je de peddles remappen. Het proces is vliegensvlug: je houdt de magneet op de achterkant, houdt de betreffende peddle die je wilt remappen vast en vervolgens hou je tegelijk de gewenste knop in die je eraan wilt toewijzen. Klaar. En dit kan je doen binnen een seconde. Zeer fijn.

Niet heel doordacht

Voor de rest is de controller vrij rechttoe rechtaan. De controller moet je opladen via een mini-USB kabel, maar deze zit niet meegeleverd. SCUF heeft, gezien de fragiliteit van de aansluiting, er met het design van de body een diepere aansluiting van gemaakt. Maar als je onverhoopt mini-USB kabels hebt liggen die erg dik zijn, passen deze er niet in en dus kan je de controller niet opladen. Een bijgeleverde kabel was fijn geweest. Het is opvallend dat er niet een functie op de controller zit om meerdere profielen mee op te slaan. Al was het maar dat je in totaal twee profielen kon opslaan, dat zou het gebruiksgemak tussen games bevorderen. Nu dien je per game gebruik te maken van de EMR, wat snel in gebruik is, maar niet als je profielen teveel verschillen per game.

SCUF loopt een beetje achter

Omtrent de kwaliteit begin ik toch meerdere vraagtekens te zetten. De afwerking van de body is niet per se het mooiste dat ik heb gezien. Een beetje knutselwerk. De mini-jack aansluiting voor eventueel je headset ziet er totaal niet netjes uit en hetzelfde geldt voor de USB charge poort. Het is duidelijk dat de SCUF Impact is gemaakt voor de functies en niet voor de looks. Maar ook functioneel gezien heb ik er mijn bedenkingen bij. De peddles zijn van normaal plastic, hoewel dik en fijn in gebruik, met een te harde druk lijkt het te kunnen breken. Gezien het systeem, hadden de peddles zelfs van metaal mogen zijn, desnoods kon dit misschien als optionele optie aangeboden worden.

De SCUF Impact pookjes hebben geen fijn rubber. Denk aan het oude DualShock 3 rubber dat na verloop van tijd ging plakken. Sterker nog, de SCUF Impact had direct bij aanvang al een plakkerig gevoel bij gebruik. Het wat hardere en meer afgewerkte rubber van een DualShock 4 of DualSense laat het verschil extra opvallen. Het is jammer, want de controller heeft wel degelijk potentie, maar je merkt dat de kwaliteit niet in lijn staat met de prijs die ervoor gevraagd wordt. Buitenproportioneel in dit geval. Tel daar ook nog bij op dat de batterijduur niet veel langer is dan de normale DualShock 4 (rond de 8 uur, misschien minder) en dan krijg ik het erg moeilijk om een kale controller aan te raden die begint bij een prijs vanaf €170,-.