Een veelgehoorde klacht vanuit de Call of Duty: Warzone community is dat de Roze skin zo goed als onzichtbaar is op bepaalde plekken in Verdansk. Met name in gebouwen in donkere hoekjes zijn spelers met deze skin nagenoeg onzichtbaar. Dit komt doordat het outfit volledig zwart is en ook de ruimte rond de ogen zijn volledig zwart gemaakt, waardoor spelers met deze skin haast niet te spotten zijn.

Hier maken veel gamers natuurlijk gebruik van en hoewel een skin op zichzelf aanpassen niet al te veel werk mag zijn, ligt het ietwat lastiger bij deze in het bijzonder. De Rook variant van de Roze skin was te behalen via de Premium Battle Pass. Deze skin weghalen zou in feite betekenen dat je mensen iets ontneemt waarvoor ze betaald hebben en dat ligt natuurlijk een beetje gevoelig. De skin zo laten is echter ook geen oplossing.

Het heeft even mogen duren – zoals wel vaker het geval is bij Warzone – maar Raven Software heeft te kennen gegeven dat ze de feedback luid en duidelijk gehoord hebben. Met de aankomende update zullen ze de skin wat gaan aanpassen, maar details moeten we je helaas nog even schuldig blijven. De aankomende update zal ook weer wat wapens balanceren, waarbij onder andere de Sykov aangepakt wordt, die veel te over powered blijkt.

De AUG, M16 en FFAR 1 zullen wederom gebalanceerd worden. Daarnaast komt er een fix voor de sniper glint issue en de manier waarop je de RC-XD kunt aanschaffen zal veranderen. Die staat sinds kort tot frustratie van velen onderaan, waardoor mensen per ongeluk dit kopen in plaats van een Loadout Drop. Verder mogen we deze week nog verrassingen verwachten, aldus de ontwikkelaar.