De PlayStation 5 beschikt over een extra slot om een tweede schijf aan de console toe te voegen. Dit is iets wat op termijn wellicht veel gebruikt gaat worden, want de huidige SSD in de console is qua beschikbare opslagruimte aan de kleine kant. Met een aantal games op de schijf zit deze al vol, waardoor gebruikers later in de levenscyclus van de console telkens games moeten verwijderen als ze een nieuwe willen gaan spelen.

Dat kan dus gemakkelijk opgelost worden door een tweede SSD aan de PlayStation 5 toe te voegen, maar zoals algemeen bekend is, functioneert dit nog niet. Sony moet dit met een firmware update mogelijk maken en al sinds de release van de console zijn ze met partners aan het kijken naar mogelijkheden hieromtrent. Nu zijn er verschillende hardware fabrikanten die prima zulke SSD’s kunnen maken, zo heeft Western Digital al een optie in ontwikkeling.

Dit moet echter door Sony gecertificeerd worden en dat duurt blijkbaar nogal lang. Dit weerhield de techneuten van Digital Foundry er niet van om zo’n schijf in de console te stoppen om te zien wat er dan gebeurt. Het resultaat is duidelijk: je kan niks meer met de console. Zodra er een extra schijf inzit zal de console niet langer opstarten.

Als je alsnog om extra opslag verlegen zit, dan kun je sinds de laatste firmware update een externe schijf aan je console hangen om daar games en content tijdelijk op te stallen. Het is een tussen oplossing die Sony duidt als een snellere manier dan games opnieuw downloaden en installeren. Dit alles wordt in de onderstaande video bekeken, dus check het zeker even.