Sinds bekend is geworden dat Sony een vervolg op Days Gone niet ziet zitten vanwege gemengde ontvangst in de media en naar verluidt hoge kosten om te maken, is de titel veelvuldig in het nieuws. Fans proberen via een petitie Sony alsnog zover te krijgen, maar of het een kans van slagen heeft valt te betwijfelen. Daarnaast werkt Sony Bend momenteel aan een nieuwe game, dus een vervolg zou op korte termijn sowieso niet mogelijk zijn.

John Garvin, de lead writer en creative director, heeft nu ook zijn zegje over Days Gone gedaan. Hij is inmiddels ook bij de studio vertrokken en geeft wat meer inzicht op hoe Sony naar reviewscores kijkt. Een Metacritic score blijkt een bijzonder belangrijk punt te zijn. Sterker nog, Garvin suggereert zelfs dat het een reden vormt voor zijn vertrek bij de studio. Zijn exacte woorden zijn als volgt:

“This is just the reality of Sony. Metacritic score is everything. If you’re the creative director on a franchise and your game is coming out to a 70, you’re not going to be the creative director on that franchise for very long.”

Days Gone is in vergelijking met diverse andere Triple-A releases van Sony een game die lager dan gebruikelijk gescoord heeft. Titels als Ghost of Tsushima, God of War, The Last of Us: Part II, maar ook Dreams en Spider-Man zaten veel hoger. Ook sales spelen natuurlijk een rol en hoewel het de best verkopende game van Bend Studio tot op heden was, klinkt het tot zover een beetje alsof de game ook niet aan de verkoopverwachtingen heeft voldaan, hoewel dat niet zeker is.

Zo alles bij elkaar genomen lijken diverse redenen de oorzaak voor het rode licht te zijn, waardoor Days Gone 2 er niet gaat komen. Althans, voorlopig niet.