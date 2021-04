De volgende grote PS5-exclusive, Returnal, nadert nu wel erg snel zijn release, maar voor het Finse Housemarque moet er nog meer hype gemaakt worden. Vandaar ook dat ze een nieuwe aflevering van hun dev diary genaamd “HouseCast” online hebben gezet. Ditmaal op het programma: de verschillende bedreigingen die je staan op te wachten in de game.

Eerder kregen we al een trailer te zien met allerlei indrukwekkende vijanden, maar deze keer krijgen we exclusief commentaar van regisseur Harry Krueger over hoe deze vijanden tot stand zijn gekomen. Daarnaast geeft deze video ook wat nieuwe gameplay weg en wat concept art van allerlei baasgevechten.

Check de video hieronder. Returnal zelf verschijnt op 30 april.