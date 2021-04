Days Gone regisseur en schrijver John Garvin zegt in een interview met David Jaffe dat je ‘een game voor de volle prijs moet kopen als je de ontwikkelaar wilt steunen’. Dat is volgens hem uiteraard geen populaire mening, maar wel de reden dat een mogelijk vervolg niet van de grond komt. ‘Als een game je bevalt, koop het dan tijdens de lancering, want je kunt achteraf niet klagen over het gebrek aan een vervolg als de ondersteuning er niet was’, aldus Garvin.

Hij legt uit dat een ontwikkelaar en daarmee een game, de meeste steun krijgt van de verkopen die tijdens de lancering plaatsvinden. Als de game later wordt afgeprijsd of op PlayStation Plus verschijnt, doet dat weinig tot niets voor de kansen van een IP. In datzelfde gesprek liet Garving zich ook al uit over het belang dat Sony aan de Metacritic score hecht. Days Gone lanceert op 18 mei voor de pc.