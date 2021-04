Resident Evil 8: Village komt op heel wat platformen uit en draait uiteraard niet overal hetzelfde. Om die reden heeft Capcom een overzicht online gezet met de resoluties en framerates van de game. Voor ons is het belangrijk om te zien dat Resident Evil 8: Village een 4K HDR-resolutie heeft en op 60 fps draait op de PlayStation 5. Als je ray tracing aanzet, zakt de framerate naar 45 fps.

Op de PlayStation 4 Pro kun je kiezen voor een 1080P-resolutie op 60 fps of een 4K HDR-resolutie met 30 fps. Voor de reguliere PlayStation 4 geldt alleen een 900P-resolutie op 45 fps. Mocht je zelf willen ervaren hoe de game speelt, dan kun je binnenkort met de tweede demo van de game aan de slag. Als je meer wilt lezen over Resident Evil 8: Village, dan verwijzen we je graag door naar onze Alles Wat We Weten special.