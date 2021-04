Amazon Game Studios heeft hun The Lord of the Rings MMO vanwege een geschil met het Chinese bedrijf Tencent geannuleerd. Volgens een Bloomberg rapportage is de game niet langer in ontwikkeling, hoewel er al sinds 2019 samen met het Chinese Leyou Technologies aan werd gewerkt. Dat bedrijf is echter vorig jaar december door Tencent overgenomen en die kon geen overeenkomst met Amazon bereiken.

Het is de zoveelste teleurstelling voor Amazon Game Studios. In het achtjarige bestaan van de ontwikkelaar zijn er slechts twee games uitgebracht die zo hard zijn geflopt, dat ze niet langer te koop zijn. Talloze projecten zijn inmiddels geannuleerd en volgens een ander Bloomberg artikel is er al een vermogen uitgegeven. Helaas kunnen we niet naar beide items linken, omdat ze achter een paywall zitten. Verder is er ook nooit beeldmateriaal van de game naar buiten gebracht