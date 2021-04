Gespeeld | Resident Evil 8: Village – Na meerdere trailers, twee uitgebreide showcases en inmiddels ook twee demo’s, hebben we reeds een stortvloed aan informatie over het nieuwste deel in de langlopende serie gehad. Hoewel dat natuurlijk allemaal leuk en aardig is, valt of staat de ervaring met hoe de game daadwerkelijk speelt. De demo’s geven je uiteraard een eerste indruk, maar hoe passen die in het grotere geheel? Capcom probeert de gameplay van Resident Evil 4 met dat van Resident Evil 7 te combineren, zonder daarbij naar actie door te slaan en de horror te vergeten. Inmiddels hebben we ruim een uur van Resident Evil 8: Village in actie gezien, waarin verschillende nieuwe gameplay aspecten aan bod komen. Hoe dat uitpakt, lees je in deze impressie, waarin we uiteraard niets van het verhaal verklappen.

De horror is zeker niet vergeten

Het eerste segment zet gelijk de toon. Je ontwaakt in het holst van de nacht. Het is onduidelijk wat er precies gebeurd is. Je bent in ieder geval alleen en je enige metgezel is een zaklamp. In het donker moet je een weg door de sneeuw zien te vinden terwijl de ijzige wind je personage doet klappertanden. Al snel kom je een verlaten huis tegen. Terwijl je op zoek bent naar hulpmiddelen begint de game de spanning langzaam op te drijven. De bloedsporen die je aantreft doen weinig goeds vermoeden, maar ook de vele schrikmomenten stellen je niet gerust. Zodra je de trap opgaat, breekt er ineens een trede. Als je een kast opendoet, springt er een rat uit en terwijl je de kelder verkent stormt er boven iets het huis binnen. Het enige wat je later aantreft is een enorm gat in de muur dat de intensiteit van de ervaring verder opvoert.

Niet veel later vind je eindelijk een mes. Dit wapen is niet alleen een laatste redmiddel, maar blijft gedurende de hele game bij je en gaat dus nooit kapot. Je kunt het, net zoals in de meest recente delen uit de serie, ook gebruiken om kratten kapot te maken. Daarin tref je planten, medicijnen of munitie aan. Dat is uiteraard altijd handig, maar je voelt je pas meer op je gemak zodra je eindelijk een pistool in handen krijgt. Juich echter niet te vroeg, want vrij snel daarna komt eindelijk de climax van de langzaam opgebouwde spanning. Je wordt opgejaagd en in een huis ingesloten. Daar krijg je voor het eerst een goede blik op de Lycan, een nieuwe vijand in de serie, die op de klassieke weerwolf gebaseerd is. Net zoals een roedel wolven, komt de Lycan nooit alleen en daar sta je dan met je pistooltje tegen een grote groep monsters.

Weerwolven bij de vleet

Een frontale aanval leidt tot een snelle dood en met alleen een pistool overleef je het niet. Bovendien zijn de Lycans erg snel en doen ze enorm veel schade. Dat dwingt je om tactischer te spelen. Bij iedere confrontatie dien je goed na te denken of je überhaupt het gevecht aangaat en zo ja, waar jij je dan verdedigt. Je kunt namelijk deuren met meubels blokkeren en de toegang tot je positie barricaderen. Het geeft je wat extra ademruimte terwijl de Lycans op uiterst agressieve wijze proberen binnen te dringen. Het liefst voorkom je zo’n laatste stand door de monsters een voor een uit te dunnen of door ze helemaal te vermijden. De omgeving is namelijk groter en meer open dan je van de serie gewend bent. Verder speelt verticaliteit nu een belangrijke rol, waardoor je niet langer gedwongen bent om op de grond te blijven.

Resident Evil 8: Village biedt dan ook veel meer manieren om het terrein in je eigen voordeel te gebruiken. Denk echter niet dat je veilig bent op de daken van huizen. Eens de Lycans je hebben gezien, komen ze vliegensvlug achter je aan en klimmen is voor hun een tweede natuur. Gezien de grote getale aan monsters zijn de gevechten intens en chaotisch. Je moet snel wisselen tussen je wapens en je omgeving goed gebruiken. Rode tonnen exploderen en je kunt jezelf beschermen door je handen voor je gezicht te houden. Het is zelfs mogelijk om monsters van je af te duwen en ze een klap te verkopen. Om je te helpen krijg je ook een notificatie als je weinig munitie hebt, maar wel voldoende materialen in je inventaris om extra te maken. Daarnaast laat de verlichting van je controller de status van je gezondheid zien.

Geld moet rollen

Heb je eenmaal zo’n grootschalige confrontatie overleefd of kiezen de Lycans ineens het hazenpad doordat er in de verte een mysterieus bel wordt geklonken, is het tijd om je zakken te gaan vullen. Lycans laten onder andere Lei achter, het betaalmiddel in de game. Dat komt goed van pas wanneer je The Duke ontmoet. Deze handelaar, die overduidelijk nog nooit van diëten gehoord heeft, beschikt over heel wat broodnodige hulpmiddelen. Je kunt er wapens en munitie kopen, maar ook je huidige wapens verbeteren. Bovendien is het nu mogelijk om op dieren zoals vissen en varkens te jagen. Als je vervolgens het vlees naar The Duke brengt, kun je in zijn keuken uit verschillende recepten kiezen. Ieder recept levert unieke permanente verbeteringen op, zoals minder schade incasseren wanneer jij jezelf met je handen beschermt.

Verder speelt zelf hulpmiddelen maken wederom een grote rol en daar dien je recepten voor vrij te spelen. Nu gebeurt dat door meer progressie in de game te boeken, echter kun je ook recepten bij The Duke kopen. Wil je het onderste uit de kan halen, zul je een grote nadruk op exploratie moeten leggen. Er zijn namelijk genoeg schatten in de game te vinden, waar The Duke veel Lei voor over heeft. Het loont dan ook om je ogen goed open te houden en locaties opnieuw te bezoeken. Het kan zomaar zijn dat een toegangsweg ineens niet meer geblokkeerd is, waardoor je een nieuw gebied kunt verkennen. The Duke kun je steeds op vaste plekken vinden. Soms is hij zelfs in de bekende ‘veilige kamers’ aanwezig, zodat je nog inkopen kunt doen voordat jij je progressie opslaat, dat overigens nu geen vervelende inktlinten meer kost.

Grafisch ziet het er prima uit, technisch staat het nog niet op punt

Capcom laat wederom de spierballen van de RE Engine zien. Audiovisueel ziet de game er prima uit en als je de voorgaande remakes of Resident Evil 7 hebt gespeeld, dan weet je wat je te wachten staat. Daarbij komt kijken dat de game groter en meer open is, wat uiteraard prachtige panorama’s oplevert. Hoewel Resident Evil 8: Village ook een PlayStation 5-versie krijgt, blijft het grafisch gezien wel een cross-gen game die zeker niet het uiterste uit de nieuwe console haalt. Alles ziet er strak uit en vooral de belichting verdient complimenten, maar als je de game vergelijkt met een Demon’s Souls, dan komt het daar simpelweg niet bij in de buurt. Het laden gaat natuurlijk snel en de framerate is stabiel, echter zijn er ook kleine oneffenheden zoals details die ineens verschijnen, textures die wazig zijn of die juist steeds blijven flikkeren.

Op de PlayStation 4 Pro gebeurt dat veel minder, maar daar speelt een ander probleem. Als je namelijk voor een 4K HDR-resolutie kiest, moet je 30 fps halen. In de praktijk gebeurt dat echter niet. De framerate heeft geregeld een dip en dat valt genoeg op om toch lichtelijk te storen. De belichting is ook een stuk doffer en het geheel oogt iets te donker. Dat kan echter ook aan de instellingen liggen, waar helaas niet mee geëxperimenteerd kon worden. Daarnaast ben je natuurlijk ook een beetje verwend, als je daarvoor op de PlayStation 5 alleen met ray tracing aan hebt kunnen spelen. Schakel je HDR uit op de PlayStation 4 Pro, dan is de belichting beter. Pas je de 1080p-resolutie toe dan kun je wel stabiel op 60 fps spelen. Capcom heeft echter nog even de tijd om deze kleine plooien voor de release glad te strijken.

Voorlopige conclusie

Resident Evil 8: Village is goed op weg om alle beloftes in te lossen. Het is inderdaad een combinatie van Resident Evil 4 en 7, zonder naar actie door te slaan of de horror te vergeten. De game weet tot dusver beide uitstekend af te wisselen. Hoe dit in de volledige game uitpakt valt nog te bezien, aangezien dit natuurlijk maar een fractie van de gehele ervaring is. Dat neemt echter niet weg dat wat we gespeeld en gezien hebben, een uitstekende samenvoeging van bekende Resident Evil gameplay elementen lijkt te zijn. Verder blijft de RE Engine audiovisueel indruk maken en hoewel dit duidelijk een cross-gen game is, doet dat absoluut geen afbreuk aan de prestatie die nu wordt neergezet. Daarnaast kunnen de technische oneffenheden nog voor de release gladgestreken worden. Kortom, zoals het er nu naar uitziet, maakt Resident Evil 8: Village een grote kans om de enorme hype toch echt waar te maken.