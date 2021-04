Volgende maand verschijnt Hood: Outlaws & Legends, een veelbelovende online titel waar we de laatste tijd geregeld wel eens wat nieuwtjes over gekregen hebben. Het laatste nieuws komt er in de vorm van een video die uitgever Focus Home Interactive online heeft gezet.

De video in kwestie zoomt wat in op het progressiesysteem. Een belangrijk element in dit systeem is overigens je thuisbasis, een plek waar je je boog en kap even kan laten rusten, maar ook waar je je personage kan uitrusten met perks en dergelijke.

Hood: Outlaws & Legends verschijnt op 10 mei voor onder andere de PS4 en PS5. Bekijk de video waarvan sprake hieronder.