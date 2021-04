Sony blies het Play at Home initiatief eerder dit jaar nieuw leven in door Ratchet & Clank voor de PlayStation 4 gratis weg te geven. Enige tijd later kwamen ze met maar liefst 9 gratis games, die nog beschikbaar zijn tot 23 april. Deze games kun je claimen en in je downloadlijst/bibliotheek zetten en dan zijn ze voor altijd van jou. Een titel ontbrak echter en dat was Horizon: Zero Dawn.

Deze titel zou Sony pas later aan het Play at Home initiatief toevoegen en dat is nu gebeurd. Je kunt deze topper van Guerrilla Games nu gratis downloaden voor de PlayStation 4 en PlayStation 5 en ook deze game is dan voor altijd van jou. Je kunt de game vanaf nu tot en met 14 mei 21.00 uur ’s avonds claimen. Je kunt voor de game hier in de PlayStation Store terecht.

Het betreft hier trouwens de Complete Edition, deze bevat dus ook de Frozen Wilds uitbreiding en komt met wat extra wapen en outfit pakketten. Dit naast een digitaal artbook en een PlayStation 4 thema. Sony is dus erg gul! Meer weten over Horizon: Zero Dawn? Check dan hier onze review.