Zoals bij bijna elke Gran Turismo wel gebeurt, is het aankomende zevende deel uitgesteld naar 2022, waar de game oorspronkelijk nog dit jaar zou verschijnen. Polyphony Digital founder Kazunori Yamauchi denkt er echter nog lang niet over na om te stoppen, en hij vertelt in gesprek met Masayuki Chatani van de Japanse tak van KPMG dat hij in de toekomst verbonden blijft aan nieuwe Gran Turismo titels.

Het gesprek tussen Chatani en Yamauchi gaat veel verder dan alleen over games, zo ook over autonomische auto’s, 5G en technologie in het algemeen. Toch kan Chatani het niet laten om te vragen naar Yamauchi’s toekomst in de videogame industrie. Zoals gezegd blijft hij dus verbonden aan Gran Turismo, maar toch zegt hij ook nog graag ‘iets anders te willen doen’.

Wat dit precies is, laat hij nog even in het midden, maar Yamauchi geeft aan dat hij games ziet als de ‘digitale tweeling’ van de echte wereld en dat het verbinden van die twee werelden één van de missies van het medium is.

Hij zou dan ook graag de uitdaging aan willen gaan om een wereld te creëren waar mensen ‘meer realiteit voelen’ dan in de echte wereld, zij het via Gran Turismo of een andere soort game.

“Well, I intend to continue Gran Turismo going forward, which will be in the same boat as the car culture and automobile industry. At the same time, I would like to also do something different.

I think that one of the missions of video games is to realize digital twins by connecting the real and digital worlds. On the other hand, I also think that “the reality that can be felt by humans may not necessarily be felt from something real,” and I intend to confront this question for sure.

“I would like to take on the challenge of creating a world where people feel more reality than the real thing, whether this is through Gran Turismo or not.”