Leaker Tom Henderson is hier op PSX-Sense wel vaker voorbij gekomen en dat vaak rondom Battlefield, aangezien de beste man geregeld inside informatie over die franchise deelt. Zo eind vorige week nog, toen hij kon vertellen dat Battlefield 6 niet op de vorige generatie consoles zal verschijnen. Althans, dat was zijn indruk tot zover. Een game die naar verluidt wel op de vorige generatie consoles zal uitkomen is de nieuwe Call of Duty.

Deze shooter is in ontwikkeling bij Sledgehammer en zal zich in hetzelfde universum moeten afspelen als Call of Duty: WWII die in 2017 uitkwam. Volgens Henderson komt deze titel naar de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Dit om een zo groot mogelijk publiek te bereiken natuurlijk, maar dit komt ook met een nadeel. Namelijk dat de game erg door deze last-gen versies wordt ‘tegengehouden’.

Dit gaat dan niet alleen op voor de aankomende Call of Duty, maar ook voor de volgende game van Infinity Ward. Als de cyclus intact blijft, dan is die ontwikkelaar volgend jaar weer aan de beurt om een nieuw deel af te leveren. Als de informatie van Henderson klopt, dan zal ook die game naar de PlayStation 4 en Xbox One komen.

“[Call of Duty] WW2 Vanguard is going to be held back so bad by previous generation consoles. And from my understanding they are planning previous gen for both Vanguard and IW’s next title.”

Geen van de games is officieel aangekondigd, dus neem het voor nu even met een korrel zout.