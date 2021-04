Naast bijgewerkte visuals en een compleet nieuw combatsysteem belooft NieR Replicant ver.122474487139… ook flink wat nieuwe content met zich mee te brengen. Tot nu toe wisten uitgever Square Enix en ontwikkelaar Toylogic vrij goed de lippen stijf op elkaar te houden, maar via een nieuwe trailer kunnen ze het toch niet laten om een korte ‘sneak peek’ te geven.

Zoals in de onderstaande beelden te zien is, bevat deze bijzondere remake/remaster nieuwe kostuums en wapens die gebaseerd zijn op NieR Automata, samen met zogeheten ‘Samurai’ en ‘Kabuki’ outfits. Daarbij is er een compleet nieuwe ’15 Nightmares’ dungeon waar je jouw vaardigheden op de proef kunt stellen. Ten slotte kun je straks aan de slag met een extra story episode, die de naam ‘Mermaid’ heeft.

NieR Replicant ver.122474487139… is vanaf 23 april verkrijgbaar voor de PlayStation 4, pc en Xbox One.