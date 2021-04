Recent konden we melden dat als de CMOS batterij in de PlayStation 4 dood is of gewoonweg wordt weggehaald, dat de console dan min of meer onbruikbaar wordt. Althans, zolang er geen internetverbinding beschikbaar is, gezien de console de tijd moet kunnen verifiëren. Dit is nodig om de manipulatie van onder andere Trophies tegen te gaan. Sinds dat getest werd en het nieuws naar buiten kwam, was nadien de PlayStation 5 aan de beurt.

Vorige week werd al gemeld dat de console na het verwijderen van de CMOS batterij niet langer goed functioneert. In deze situatie is het niet langer mogelijk om digitale games te spelen, maar hoe het met andere content zat was even afwachten. Dat is nu ook getest en het ‘rapport’ kan hier gevonden worden. In het kort komt het op de volgende zaken neer:

Fysieke PS4-games werken wel, net zoals Trophies (behalve Resident Evil 2)

Mortal Kombat 11 PS5-disc wilde niet installeren en crashte op 97%

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales werkte prima

Call of Duty: Black Ops Cold War kon opgestart worden, maar werkte niet

In vergelijking met de PlayStation 4 gaat de PlayStation 5 er dus beter mee om. De beperkingen worden echt enkel van kracht zolang er geen functionerende batterij aanwezig is of als er geen toegang mogelijk is tot de servers van Sony. De vroege conclusie is dat het vooral voor PlayStation 5 Digital Edition bezitters op (zeer) lange termijn een probleem kan vormen, maar wellicht dat Sony dat te zijner tijd met een firmware update oplost.