Ondanks dat Naughty Dogs The Last of Us niet eens zo heel oud is – en er in de tussentijd zelfs een remaster is verschenen – doken er onlangs geruchten op dat de Amerikaanse studio aan een remake van de gelauwerde apocalypse game zou werken, waar de game eerst bij Visual Arts Service Group in San Diego lag. Dit kregen we toen te horen via Bloombergs Jason Schreier.

Nu zegt Schreier in een podcast van The Minnmax Show dat Naughty Dog ervoor heeft gekozen om aan de remake van The Last of Us te werken omdat andere projecten zich nog in de pre-productie fase bevinden, en een deel van de ontwikkelaars niks om handen heeft. Tegelijkertijd wil Naughty Dog deze kans aangrijpen om meer ervaring op te doen met de PlayStation 5 hardware, terwijl ze verder werken aan hun andere projecten die – volgens Neil Druckmann – ‘erg cool‘ zijn.

Tot nu toe heeft Sony het bestaan van The Last of Us remake bevestigd noch ontkend, dus de tijd zal het leren wat er nu precies bij Naughty Dog aan de hand is. Wordt ongetwijfeld vervolgd…