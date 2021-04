Ubisoft staat bekend om zijn franchises waar meerdere delen in verschijnen, vorig jaar verscheen er echter een geheel nieuwe game: Immortals: Fenyx Rising. Deze titel werd – ook door ons – goed ontvangen en de ontwikkelaar – Ubisoft Quebec – ziet het wel zitten om er een franchise van te maken.

Associate director Julien Galloudec heeft in een interview met Nintendo Everything laten weten dat de focus van het team op dit moment op de extra content ligt voor het origineel. Toch is de ontwikkelaar ook al een beetje aan het nadenken over hoe het verhaal van de game zich verder zal kunnen ontwikkelen en wat er nog meer gedaan kan worden qua gameplay voor eventuele nieuwe delen.

“The focus for a long time was making sure we can do something great with that opportunity to create something new, and obviously as a developer we all hope that it can be something bigger and it can become a franchise, but we’re just starting to think recently about how can we expand that universe.”