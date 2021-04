Psychonauts 2 is al verschillende keren uitgesteld en het is dan ook logisch dat niet iedereen er gerust op is dat de titel dit jaar wel gaat verschijnen. Double Fine laat weten dat je niet ongerust hoeft te zijn en belooft dat de game in 2021 echt te spelen zal zijn.

Het was de bedoeling dat Psychonauts 2 al in 2019 zou uitkomen, maar de game werd uiteindelijk uitgesteld naar 2020. Helaas werd ook dit niet gehaald en verschoof de ‘release window’ naar 2021. Volgens Double Fine zal het spel niet weer een jaar vooruit worden verschoven.

In januari liet de ontwikkelaar al weten dat de ontwikkeling van de game vlot verliep en bijna ten einde was. Nu laat Double Fine via Twitter weten dat Psychonauts 2 echt dit jaar gaat verschijnen.

And yes, Psychonauts 2 is this year and yes I've been mentioning that here and elsewhere for a while but no I can't tell you when because someone from THE COMPANY would arrange for a mysterious "cactus accident" to happen to me…

But it is real. It is playable. It is coming.

— Double Fine (@DoubleFine) April 19, 2021