Recent maakte Sony bekend dat ze de PlayStation Store voor de PlayStation 3, Portable en Vita zouden gaan sluiten. Dit kwam Sony op veel kritiek te staan, want daarmee zouden ze veel ‘legacy’ content ineens onbereikbaar maken. Natuurlijk zou je in dat scenario wel gewoon je aangekochte content kunnen blijven downloaden (wat alsnog moeizaam ging), maar nieuwe content kopen zou niet meer mogelijk zijn.

Dit leverde heel veel discussie op en dat heeft Sony doen besluiten de beslissing gedeeltelijk terug te draaien. Via het PlayStation Blog laat Sony weten dat de PlayStation Store voor de PlayStation 3 en PlayStation Vita alsnog open zal blijven. De PlayStation Store voor de PlayStation Portable zal wel gaan sluiten. Dit zal op 2 juli later dit jaar gaan gebeuren.

Jim Ryan geeft in zijn bericht ook aan dat Sony een fout heeft gemaakt door de Stores voor alle genoemde platformen te willen gaan sluiten. Daar komen ze nu dus op terug. Het bedrijf wilde de focus verschuiven naar nieuwe platformen, maar de gepassioneerde community heeft hier door vocaal over te zijn een stokje voor weten te steken. De PlayStation Stores blijven nu voor een aanzienlijke tijd beschikbaar op de PlayStation 3 en Vita.

“When we initially came to the decision to end purchasing support for PS3 and PS Vita, it was born out of a number of factors, including commerce support challenges for older devices and the ability for us to focus more of our resources on newer devices where a majority of our gamers are playing on. We see now that many of you are incredibly passionate about being able to continue purchasing classic games on PS3 and PS Vita for the foreseeable future, so I’m glad we were able to find a solution to continue operations.”