Recent liet Raven Software al doorschemeren dat ze een aantal balans en quality of life verbeteringen zouden gaan doorvoeren in Call of Duty: Warzone. Ook zouden er wat bugs aangepakt worden en de update voor de Battle Royale shooter is sneller dan verwacht verschenen.

De update is met ruim 2GB niet al te groot, waardoor het downloaden en installeren vrij vlot zal moeten verlopen. De belangrijkste aanpassingen zijn een forse nerf op het Sykov pistool dat met bepaalde attachments veel te sterk bleek te zijn. Slechts drie dagen nadat dit wapen werd toegevoegd wordt deze nu al aangepakt, wat bijzonder vlot is.

Een andere fijne aanpassing is het weghalen van de RC-XD bij Buy Stations. Deze accessoire kun je nu enkel verkrijgen via de Zombie Containment Computers. En de sniper rifle glint bug wordt met deze update ook aangepakt. Alle details hieronder op een rijtje.