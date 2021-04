Eén van de dingen die het volgen van de videogame industrie zo interessant maakt, is dat om de zoveel tijd iemand er zowaar in slaagt om het wiel heruit te vinden. En als dat niet lukt, krijg je altijd nog een groots scala aan unieke titels die het tenminste proberen. Lemnis Gate springt als ‘4D turn-based first person shooter‘ wat ons betreft alvast in het oog.

‘Verstoor het verleden, verander de toekomst’. Dat is de slogan waarmee de onderstaande trailer onze interesse wekt. In deze game speel je alleen of per twee tegen anderen, terwijl je telkens dezelfde 25 seconden opnieuw voorgeschoteld krijgt. Om beurten kan je de kans grijpen om eerder gemaakte fouten te herstellen of te anticiperen op een vijandige move.

Een razendsnelle shooter, maar wel één waar het kleinste foutje niet meteen het einde hoeft te betekenen. In de ogen van de meer tactisch begaafde zielen onder ons, kan dit een explosief schaakspel van jewelste worden. Als gamen in 4D betekent dat we op een dergelijke wijze met de tijd mogen gaan klooien, zijn wij alvast vragende partij om het uit te testen.