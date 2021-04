Met het aflopen van het tweede seizoen in Call of Duty: Black Ops Cold War en Warzone staat seizoen 3 bijna voor de deur en daar heeft Treyarch nu de details van gedeeld. Het derde seizoen gaat op 22 april van start en belooft weer een hoop nieuwe content. Via een roadmap heeft de ontwikkelaar duidelijk op een rijtje gezet wat spelers mogen verwachten.

Om het derde seizoen in te luiden zal er vanaf morgenavond rond een uur of 9 een speciaal in-game evenement zijn in Call of Duty: Warzone. Naar verwachting zal dit grote gevolgen hebben voor de map Verdansk, waarna deze mogelijk terug in de tijd gaat naar een jaren ’80 variant. Dit gaat gepaard met een Limited Time Modus genaamd ‘Hunt for Adler’.

Het nieuwe seizoen komt ook met een nieuwe Battle Pass en natuurlijk ontbreekt het niet aan nieuwe wapens en Operators. De zes nieuwe wapens zijn als volgt:

PPSh-41: SMG (Launch Week)

Swiss K31: Sniper Rifle (Launch Week)

Ballistic Knife: Melee (Launch Week)

CARV.2: Tactical Rifle (In-Season)

AMP63: Pistol (In-Season)

Baseball Bat: Melee (In-Season)

De volgende drie Operators zullen worden toegevoegd naast Captain Price die dit seizoen aan Black Ops Cold War wordt toegevoegd.

Wraith: Ex-Norwegian Intelligence Services alpine warfare specialist (andPerseus agent), Wraith is available at tier zero of the Season 3 battle pass, and will be available from the first week of the new Season.

Roman “Knight” Gray: Premium DLC. Knight is an Irish operator and M16 wetworks agent that will arrive mid-season.

Antonov: Premium DLC. An ex-hitman, Antonov joined the military in lieu of serving extended jailtime for his crimes. Distrusted by the Warsaw Pact because of his criminal past, he finds himself assigned duties no one else wants: bomb defusal and hazmat work.

Verder mogen we natuurlijk een aantal nieuwe maps verwachten dit seizoen en het gaat om de volgende vier:

Yamantau (6v6, launch week)

Diesel (6v6/2v2/3v3, launch week)

Standoff (6v6, in-season)

Duga (multi-team, in-season)

Voordat je met het derde seizoen aan de slag kan zul je eerst een update moeten downloaden voor zowel Call of Duty: Black Ops Cold War als Warzone. De update voor de eerstgenoemde game is 12.3 GB (PS5)/8.1GB (PS4) groot en voor Warzone is de update 25.6GB (PS5/PS4) groot.