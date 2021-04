Met het vrijgeven van Horizon: Zero Dawn via het Play at Home initiatief heeft Sony in totaal 11 games geheel gratis weggegeven. Een nobel gebaar waar je zeker gebruik van moet maken, want na het claimen van deze games zijn de titels voor altijd van jou. Met een dergelijke hoeveelheid games zou je denken dat Sony het hierbij laat, maar niets minder blijkt waar.

Via het PlayStation Blog geeft Sony aan dat ze de community willen bedanken en dat ze binnenkort een nieuwe Play at Home update te delen hebben. Wat we daarvan mogen verwachten is natuurlijk nog onduidelijk, maar mogelijk zitten er meer gratis games en andere leuke aanbiedingen/promotionele acties aan te komen.

Duidelijk is in ieder geval dat Play at Home zeker nog niet voorbij is en bij nieuws laten we het weten.