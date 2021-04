We hoorden in de zomer van 2020 voor het laatst van Test Drive Unlimited: Solar Crown en toen bleef het ook bij een korte teasertrailer. Onlangs kondigde Nacon aan meer informatie te onthullen over een aantal verschillende racegames en de uitgever voegt de daad bij het woord: zo werd recentelijk WRC 10 nog aangekondigd.

Nu is het dus de beurt aan Test Drive Unlimited: Solar Crown, die op het moment in ontwikkeling is bij KT Racing. Uiteraard is het de bedoeling dat je kunt rondscheuren in een aantal strakke bolides, maar we laten liever de beelden hieronder voor zich spreken.

Test Drive Unlimited: Solar Crown heeft (nog) geen releasedatum gekregen.