Om de release van Resident Evil Re:Verse later dit jaar zo soepel mogelijk te laten verlopen, organiseert uitgever Capcom een beta. Althans, dat deden ze laatst, maar helemaal soepel verliep dat helaas niet. Kort na het live gaan van de beta moesten ze dit weer offline halen vanwege technische problemen. Kort daarna verscheen de beta weer online en dat ging beter.

Nu volgt er een derde beta, maar die is van zeer korte duur. Deze is namelijk net begonnen en duurt tot morgenochtend 08.00 uur. Je hebt dus iets minder dan 24 uur de tijd om aan deze beta deel te nemen. Dit kan met de client die al beschikbaar was om te downloaden, dus als die nog op je PlayStation staat kan je er direct induiken.

Heb je de beta client nog niet gedownload? Dan kan je dat hier in de PlayStation Store doen. De enige vereiste om aan deze beta deel te nemen is de beschikking hebben over een Capcom ID, die je geheel kosteloos aan kunt maken.