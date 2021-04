De E3 zal dit jaar weer volledig een digitale aangelegenheid zijn en verschillende bedrijven hebben al aangegeven dat ze hier aan mee zullen werken. Square Enix heeft nu ook laten weten dat ze actief van de partij zullen zijn op het evenement.

CEO Yosuke Matsuda heeft tijdens een interview met Nikkei over wat games gesproken en tussen neus en lippen door heeft hij laten weten dat zij verschillende aankondigingen op stapel hebben voor de E3. Wat deze zullen zijn is natuurlijk afwachten.

“… we’ll make more announcements in the future, including at E3 in June, so please look forward to it.”