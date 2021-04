Konami is de laatste tijd weer wat vaker in het nieuws te vinden. Een recent gerucht zei dat de Japanse uitgever de Metal Gear-licentie beschikbaar zou hebben gesteld aan externe ontwikkelaars, maar men lijkt ook Castlevania en Metal Gear Rising niet te zijn vergeten.

De uitgever zou namelijk handelsmerken voor Castlevania en Metal Gear Rising vastgelegd hebben, zo meldt Gematsu. Beide franchises liggen (helaas) al jaren stil en dus ziet het ernaar uit dat Konami dit gedaan heeft om simpelweg al het papierwerk op orde te krijgen en de handelsmerken niet te verliezen.

Metal Gear Rising: Revengeance verscheen in 2013 en is van de hand van actiemeesters PlatinumGames. De laatste Castlevania-titel was Lords of Shadows 2, die door het Spaanse MercurySteam is ontwikkeld en alweer uit 2014 stamt.