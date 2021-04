Vorige week vrijdag werd er een petitie gestart om Sony over te halen om toch een tweede deel van Days Gone te maken. Het doel was om 25.000 handtekeningen op te halen en daar is nu flink overheen gegaan.

Op het moment van schrijven staat de teller over de 55.000 digitale handtekeningen en er komen er dagelijks meer bij. Het doel is dus gemakkelijk behaald, de vraag blijft alleen of Sony zijn standpunt zal veranderen. Vooralsnog ziet het Japanse bedrijf het niet zitten om Days Gone 2 groen licht te geven.

Het eerste deel was wel winstgevend, maar het heeft een tijdje geduurd voordat dat het geval was. Een eventueel vervolg zal nog meer geld kosten om te maken en dan is de vraag of die game überhaupt winstgevend zal zijn. Sony wil deze gok vooralsnog niet wagen.