Voordat de PlayStation 5 in de winkels lag werden er al vroeg verschillende games aangekondigd voor de nieuwe console. Een daarvan was In Sound Mind. Het was al bekend dat deze psychologische horrortitel in 2021 uit zou komen, de game is nu ook voorzien van een exacte releasedatum: 3 augustus.

In In Sound Mind zal niets lijken wat het is en moet je over stalen zenuwen beschikken om je koppie erbij te houden. Werkelijkheid en bizarre visioenen wisselen elkaar af, waardoor je niet meer weet wat nu echt is en wat niet. Dit alles wordt voorzien van een ‘spine-chilling’ soundtrack van The Living Tombstone.

Om het bekendmaken van de releasedatum van In Sound Mind te vieren is er een trailer beschikbaar gesteld en die check je hieronder.