We kunnen met enige zekerheid stellen dat NieR: Automata een waar succes is geweest. De game wist in 2017 enorm te imponeren en zette de NieR-franchise op de kaart. Misschien ietwat vreemd, aangezien de originele NieR nu niet direct een bestseller leek te zijn. Alle ogen zijn dus momenteel gericht op NieR Replicant ver.1.22474487139…, de langverwachte remake/remaster van de eerste game uit 2010, maar uitgever Square Enix kijkt intussen al naar de verdere toekomst.

Op Twitter is namelijk bevestigd dat er momenteel gezocht wordt naar ontwikkelaars die toekomstige NieR-projecten willen uitwerken. Jammer genoeg werden geen specifieke details gegeven uiteraard, maar het is natuurlijk leuk te horen dat die plannen er zijn. Het creatief genie achter de franchise, Yoko Taro, heeft bovendien bevestigd dat hijzelf momenteel aan twee nieuwe projecten werkt, maar het is niet duidelijk of deze projecten gelinkt zijn aan NieR.

NieR Replicant ver.1.22474487139… verschijnt op 23 april. Lees meer over de game hier.