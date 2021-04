Het mag momenteel qua games even rustig zijn in de Mortal Kombat franchise, liefhebbers van de serie hoeven zich echter niet te vervelen. Er zit immers een Mortal Kombat film aan te komen en Warner Bros. Entertainment heeft de eerste zeven minuten van deze film online gedeeld.

In de video hieronder zie je Hanzo Hasashi, ook wel bekend als Scorpion, oog in oog komen te staan met Bi-Han die we natuurlijk kennen als Sub-Zero. Deze sneak peak geeft een goed idee van wat je van de film kan verwachten zodra die uitkomt.

Vooralsnog staat de release op 23 april, maar het is nog even de vraag hoe we de film in de Benelux kunnen bekijken.