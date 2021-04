Call of Duty: Warzone heeft de grens van 100 miljoen spelers gepasseerd. De free-to-play Battle Royale-game kwam vorig jaar maart uit en is sindsdien een ongekend succes. Op de eerste dag deden er 6 miljoen spelers mee en na 3 dagen zat dat al op 15 miljoen. Het duurde slechts een maand om 50 miljoen spelers te bereiken en vorig jaar augustus zat Call of Duty: Warzone op 75 miljoen spelers.

100 million players and counting. Thank you all for dropping in. It wouldn't be #Warzone without you. pic.twitter.com/knanptnCMU — Call of Duty ⚠️ (@CallofDuty) April 20, 2021

Activision is nog lang niet klaar met de game. Seizoen 3 staat voor de deur en volgens de geruchten is ‘Het einde is nabij’ voor de huidige staat waarin onder de meer de map Verdansk in Call of Duty: Warzone verkeert. Wil je meer over het aankomende seizoen weten? De Call of Duty: Black Ops Cold War en Warzone roadmap is inmiddels ook gedeeld. Begin maar alvast met ruimte vrijmaken op je harde schijf.