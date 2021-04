De aankomende oplossing voor de inventaris problemen in Outriders geeft spelers hun spullen terug. Dat laat uitgever Square Enix op Reddit weten. Er zitten wel wat haken en ogen aan. Mocht je ook onterecht je spullen zijn kwijtgeraakt, dan kun je het beste deze uitgebreide omschrijving lezen om te zien hoe dit wordt opgelost en waar je precies voor in aanmerking komt.

Hoewel de lancering van Outriders nou niet bepaald vlekkeloos is verlopen, blijft People Can Fly er wel alles aan doen om de problemen te verhelpen. Daarnaast werden er eerder in-game items weggeven ter compensatie. Inmiddels heeft Simon voor ons de game ook stevig aan de tand gevoeld. Zijn Outriders review lees je op de site. Zijn jullie ook spullen kwijtgeraakt of wil je iets anders over de game kwijt? Laat het ons weten.