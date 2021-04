Liefhebbers van de Tales of-serie zitten al geruime tijd te wachten op het nieuwste deel: Tales of Arise. Het heeft even geduurd, maar de JRPG is eindelijk door uitgever Bandai Namco voorzien van een releasedatum.

Tales of Arise werd in 2019 aangekondigd en moest het jaar daarop verschijnen. In juni van 2020 liet Bandai Namco weten dat de game ook niet in 2020 zou uitkomen. Afgelopen december kwam het nieuws naar buiten dat het nieuwste deel in de JRPG-serie in de laatste fase van ontwikkeling verkeerde. Dit deed suggereren dat een releasedatum niet lang op zich zou laten wachten.

Bandai Namco is nu dan eindelijk op de proppen gekomen met de lanceerdatum van Tales of Arise. Het spel zal op 10 september beschikbaar worden gesteld. Op dezelfde datum zal er ook een PlayStation 5-versie uitkomen en deze geeft je keuze uit twee modi: één die je 60 frames per seconde voorschotelt en één die je een 4K-resolutie geeft. Daarbij zullen de laadtijden flink korter zijn. Schaf je de PS4-versie aan, dan kan je gratis de PS5-versie binnenhalen.

Buiten de aankondiging van de Tales of Arise releasedatum en de PS5-versie, is er ook een nieuwe Japanse trailer vrijgegeven. Die kan je hieronder checken.