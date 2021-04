Microsoft biedt steeds vaker gloednieuwe games direct via Game Pass aan. Dit deden ze onlangs bijvoorbeeld met Outriders en MLB The Show 21. Dit zijn titels van externe partijen die naast eigen titels dus direct voor alle abonnees beschikbaar zijn. Resident Evil 8: Village is in dat kader ook een buitengewoon interessante titel, maar daar heeft Sony een stokje voor gestoken.

De aanstaande horrorgame van Capcom verschijnt op verschillende platformen, maar een directe Game Pass release zit er niet in. Dit betekent dat gamers op de Xbox One of Xbox Series X|S net zoals gamers op de PlayStation 4 en 5 de game gewoon moeten kopen. Bovendien zal het nog wel even duren voordat deze titel via Game Pass aangeboden gaat worden.

Dit komt doordat Sony en Capcom een deal hebben, waarvan de details nu op straat liggen. In de algehele overeenkomst is een stukje te lezen over exclusiviteit in het aanbieden van de game via bepaalde services. Sony heeft hierin opgenomen dat dat enkel via PlayStation services mag en niet via andere platformen, zoals Xbox Game Pass, xCloud, Live Gold, Stadia Pro en meer.

Deze deal zou voor een jaar getekend zijn en hoewel niet te verifiëren is of de documenten echt zijn, klinkt het als een logische situatie. Capcom heeft Resident Evil 8: Village tot op heden sowieso veel in combinatie met PlayStation gepusht, waardoor er per definitie sprake is van een bepaalde deal. Een goed voorbeeld daarvan is de exclusieve Maiden demo.

Resident Evil 8: Village verschijnt op 7 mei voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, pc en Stadia. Meer over de game lees je in onze uitgebreide ‘Alles Wat We Weten’.