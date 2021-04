De laatste keer dat er een nieuwe Virtua Fighter uitkwam op console was 2012, namelijk Virtua Fighter 5: Final Showdown. Het ziet er naar uit dat er binnenkort weer een nieuw deel in de franchise zal verschijnen, want PSN Releases heeft via Twitter laten weten dat zij in de Japanse PlayStation Store database ‘Virtua Fighter eSports’ hebben gespot voor de PlayStation 4.

In 2020 liet SEGA weten dat zij bezig waren met het project ‘Virtua Fighter x eSports’, maar ze vertelden niet wat dit precies inhield. Eerder deze maand werd ‘Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown’ voorzien van een leeftijdscategorie door het Koreaanse classificatiebureau.

Is ‘Virtua Fighter eSports’ een placeholder voor de eerder genoemde game of zijn beide titels onderdeel van het project waar SEGA in 2020 over sprak? Hoe het ook in elkaar mag steken, fans van de serie hebben weer wat om naar uit te kijken.