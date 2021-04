Nog heel even en NieR Replicant ver.1.22474487139… ligt in de winkelrekken. Uiteraard moet die launch gevierd worden en de Finse origami artiest Juho Konkkola doet dat op zijn geheel eigen kunstzinnige manier. Hij toverde de Protagonist en Emil om tot erg leuke origami figuren en het resultaat mag er wel zijn.

Zo’n 210 uren werden gespendeerd aan het zorgvuldig vouwen van het papier. Zoals de klassieke kunst van origami voorschrijft, zijn beide figuren gemaakt van slechts één blad papier, wat het resultaat enkel maar meer indrukwekkend maakt. Konkkola zelf is alleszins tevreden:

“It was a long process to recreate the characters from Nier Replicant, but I’m very proud of the final two pieces of art. When the concept was first brought to me, I instantly had a clear vision of how I could bring Emil and the Protagonist to life through the medium of Origami.

The Protagonist was the hardest to recreate, due to the complex dimensional shapes, but I think the extra detail really adds to the final pieces. I hope I have done the franchise justice and that the fans enjoy my work.”