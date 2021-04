Het Franse bedrijf Focus Home Interactive draait al sinds 1996 mee in de industrie en het is inmiddels een grote uitgever die per jaar toch zeker wat games uitgeeft. Zo ging het bedrijf het in 2019 voor de wind dankzij games als Innocence: A Plague Tale en GreedFall. De uitgever heeft nu ook meer nieuws gedeeld omtrent de komende E3 van dit jaar.

Ook over 2020 blijkt de Franse uitgever een prima winst te hebben geboekt. Zij deelden dit nieuws in hun financiële rapport. Verder werd uit dat rapport duidelijk dat er drie grote games aangekondigd gaan worden op het digitale E3 evenement. Het is nog onbekend om wat voor games het gaat, maar er is een kans dat ontwikkelaar Dontnod hun nieuwe game gaat laten zien.

Tot slot zal er dit jaar ook nieuwe content verschijnen voor SnowRunner, GreedFall en Insurgency: Sandstorm.