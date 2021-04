Special | NieR Replicant ver.1.22474487139… – We leven in een harde wereld. Wanneer een game er vandaag de dag een boeltje van maakt, wordt het IP regelmatig gewoon voor dood achtergelaten. Iedereen verdient echter een tweede kans. Deze, misschien ietwat controversiële, uitspraak vat de historie van NieR samen. We gaan even terug naar het jaar 2010: de eerste NieR game, wat op zijn beurt een spin-off is van de Drakengard franchise, verschijnt op het toneel. Alhoewel de game veel potentie toont, blijft het een ruwe parel. Velen laten de game links liggen en het lijkt erop dat we nooit meer iets van NieR zullen horen. Fout! De sequel, NieR: Automata, wordt een ware bestseller, waardoor velen graag de originele NieR een kans willen geven. Dat is nu mogelijk dankzij NieR Replicant ver.1.22474487139…, een herwerkte versie van het origineel. 11 jaar later weet NieR te herrijzen als een feniks uit de as en wij vertellen je graag meer over het fantastische resultaat.

Een zwaRte ziekte

Velen hebben waarschijnlijk de franchise leren kennen dankzij NieR: Automata, maar voorkennis is in principe niet nodig om in de franchise te stappen. Aangezien NieR Replicant zich afspeelt voor de gebeurtenissen van Automata, mis je dus niet bijzonder veel als dit je eerste NieR game zou zijn. In NieR Replicant stap je in de schoenen van de “Protagonist”, van wie je zelf de naam mag kiezen. Jouw zusje, Yonah, is echter besmet een mysterieuze ziekte: de “Black Scrawl”. Haar gezondheid gaat zienderogen achteruit en jij vertrekt op een queeste om haar te genezen. Je staat gelukkig niet alleen, want je wordt tijdens die tocht bijgestaan door enkele metgezellen. Zo is er de grofgebekte Kainé, de optimistische Emil én het vliegend boek met magische krachten Grimoire Weiss. Elk personage heeft een eigen persoonlijkheid en samen vertrekken ze op het avontuur van hun leven.

Als je het verhaal op deze manier samenvat, klinkt het als een standaard JRPG, zonder al te veel poespas. Vergis je echter niet, want dit is slechts het topje van de ijsberg. Het verhaal van NieR Replicant begint erg klassiek, maar gaandeweg blijkt dat er veel meer aan de hand is dan je initieel had verwacht. Zowel NieR Replicant als NieR: Automata hebben een enorm uitgebreide lore, die je soms zelf bijeen moet zien te puzzelen. Verschillende gebeurtenissen voegen telkens een nieuwe laag toe aan het verhaal, wat uiteindelijk resulteert in een erg diepgaande ervaring. Het is bovendien geen geheim dat beide games meerdere eindes hebben, die je eigenlijk allemaal moet ervaren om het totaalplaatje te krijgen. De credits betekenen vaak niet het einde, maar eerder het begin van een unieke ervaring die soms het gamemedium overstijgt.

Combat upgRade

Yoko Taro, het creatief genie achter de franchise, omschrijft NieR Replicant ver.1.22474487139… als een “versie upgrade”, wat impliceert dat het tegelijk een remaster en een remake is. Maar wat is er nu precies veranderd en is het überhaupt de moeite waard om deze versie te spelen als je het origineel al gespeeld hebt? Dé grootste verbetering ten opzichte van het origineel, is de combat. Waar het origineel te kampen had met clunky combat, heeft deze versie enorme verbeteringen uitgevoerd. Het nieuwe systeem speelt leentjebuur bij Automata en kiest voor vlotte en vloeiende hack-and-slash gameplay, zeker nu de game ook een framerate boost heeft gekregen van 30 naar 60 fps. Die framerate blijft ook erg stabiel, met heel soms enkele kleine dipjes tijdens erg drukke actiescènes. Veel invloed op de combat heeft dit echter niet, want dit zijn uitzonderingsgevallen die niet zo ernstig zijn. Daarnaast voegt Replicant ook een lock-on systeem toe, waardoor je vlot je doelwitten kan uitkiezen.

Combo’s maken staat centraal, dus snel bewegen en de aanvallen van je vijanden correct inschatten is de boodschap. De game heeft drie soorten wapens om je hierbij te helpen: zwaarden voor één hand, grotere zwaarden voor beide handen en speren. Deze categorieën hebben op hun beurt aparte combosets, dus je kan zelf ontdekken welke stijl het beste bij je past. Wapens kan je bovendien ook upgraden, met behulp van allerlei materialen die je in de wereld vindt. Zo kan je je favoriete wapens nog sterker maken en het slagveld domineren. Jouw tegenstanders zijn de zogenaamde “shades”, duistere wezens die op één of andere vreemde manier in de wereld beland zijn. Alhoewel ze in essentie gelijkaardig zijn aan elkaar, zijn er toch verschillende soorten shades terug te vinden: kleine, maar snelle shades kunnen je personage van alle kanten belagen, maar ook kan je oog in oog komen te staan met grotere shades die met grove wapens of schilden je benaderen.

Naast fysieke wapens, kan je ook beroep doen op je wijze compagnon Grimoire Weiss. Dit vliegend boek heeft allerlei magische krachten in zijn arsenaal, die je naar hartenlust kan gebruiken. Je speelt gaandeweg gevarieerde spreuken vrij, dus ook hier kan je je eigen stijl in vinden. Zowel spreuken als wapens kan je bovendien aanpassen door ze magische woorden toe te wijzen. Deze woorden voegen extra effecten toe, zoals een lagere MP-afname of een hogere kans op betere loot. Kainé en Emil spelen ten slotte ook een rol tijdens de combat, maar hier heb jij minder controle over. Je kan hen opleggen om agressief of defensief te vechten, maar je krijgt zelf de touwtjes niet in handen. Algemeen zul je dus wel verschillende elementen uit Automata zien terugkeren, alhoewel Replicant wel ietwat trager en “menselijker” aanvoelt. Logisch ook, gezien je in Automata met getrainde androids vecht, terwijl je het hier met een ongetrainde knaap moet doen.

VaRiatie en diepgang

Het combat systeem is dus zeker geslaagd en bevat voldoende variatie, maar die variatie kan je ook terugvinden in de game als geheel. De gamewereld is dan misschien niet zo uitgebreid als je het vergelijkt met hedendaagse openwereldgames, maar toch slaagt de game erin om je telkens nieuwe scenario’s voor te schotelen, die meer dan eens zullen spelen met je verwachtingen. We noemden de game eerder een “hack-and-slash” titel, maar de game is eigenlijk een mix van allerlei genres die elkaar vlot opvolgen. We willen niet te veel weggeven, maar er staan enkele leuke verrassingen op je te wachten! Baasgevechten zijn bovendien ook de moeite waard, want ook hier worden telkens nieuwe elementen op je gegooid. Tijdens je tocht naar de meerdere eindes, krijgen deze baasgevechten ook nog eens een verrassend diepgaand achtergrondverhaal, maar ook hier zal ik niet te veel details geven om de ervaring niet te verpesten.

Elk gebied in de wereld heeft ook een eigen identiteit. Zo heb je rustgevende open velden, een bruisend havenstadje, een magisch bos en nog veel meer. NieR Replicant blijft in essentie een JRPG, dus uiteraard hebben al deze gebieden ook een hoop zijmissies te bieden. Aanvankelijk zijn dit erg eenvoudige dingetjes, maar later in de game groeien deze missies uit tot meer uitgediepte opdrachten die de moeite waard zijn. De personages in je groep zullen zich ook telkens anders gedragen, afhankelijk van de situatie. De verschillende interacties tussen de personages zijn enorm entertainend en bij momenten hilarisch. Je leeft het avontuur als het ware met hen mee, waardoor sommige gebeurtenissen dan ook bij jou als speler inslaan als een bom. Emotionele scènes raken de juiste snaar en ik moet toegeven dat er soms uien gesneden werden onder mijn ogen.

Alhoewel het verhaal in grote lijnen hetzelfde is gebleven ten opzichte van het origineel, voegt deze nieuwe versie ook wat extra content aan de game toe, wat opnieuw zorgt voor meer variatie. Zo krijg je bijvoorbeeld een geheel nieuwe verhaallijn voorgeschoteld die “Mermaid” heet, maar ook een hoop bonusmissies in de vorm van uitdagende dungeons, die oorspronkelijk als DLC voor de game werden uitgegeven. Er is meer dan dat, maar opnieuw zal ik de details vaag houden. Het enige minpuntje dat hierbij op te merken valt, is dat sommige features die overgenomen zijn uit het origineel, wel wat verouderd aanvoelen. Zo moet je soms personages volgen, die tergend traag wandelen en zich niet aanpassen aan jouw snelheid. Of zo moet je soms raadsels oplossen, maar als je fout antwoordt, moet je het hele voorafgaande proces opnieuw doorlopen om opnieuw te mogen antwoorden. Ook een pauzeknop tijdens cut-scènes ontbreekt, maar dit zijn kleine dingetjes die het plezier niet bederven.

Een sfeeRtje om bij weg te dromen

Ten slotte moet nog even gepraat worden over één van dé grootste pluspunten van de NieR franchise: de sfeer en presentatie. Ook hier heeft deze versie wat upgrades gekregen: character models zijn verbeterd en zien er scherp uit. Textures hebben ook wat oppoetswerk gekregen, maar verwacht hier geen enorm grafisch hoogstandje. De game oogt goed en in vergelijking met het origineel ziet de wereld er veel scherper en gedetailleerder uit, zeker nu de game een 4K resolutie ondersteunt op consoles. Ook de fantastische soundtrack van het origineel heeft wat veranderingen ondergaan. Componist Keiichi Okabe herneemt zijn eerdere werk en slaagt erin om opnieuw een meesterlijk mooie soundtrack af te leveren.

De meeste stemacteurs uit het origineel zijn opnieuw aan boord geklommen van dit project en hebben hun beste beentje voor gezet om enkele prachtige performances neer te zetten. Er is een voice-over voorzien voor elk personage in de game, maar de hoofdpersonages schitteren het meest. Je hebt bovendien de keuze om de game in het Japans of het Engels te spelen en het moet gezegd worden dat beide versies de moeite waard zijn. Vooral Laura Bailey als Kainé en Liam O’Brien als Grimoire Weiss zijn fantastisch om naar te luisteren.

Vreemde eend in de bijt

NieR Replicant ver.1.22474487139… is een unieke game zoals geen ander, die deze tweede kans echt verdient. Het verhaal begint misschien klassiek, maar evolueert in richtingen die je niet ziet aankomen, als je tenminste voor de volledige ervaring gaat en alle eindes wilt ontdekken. Daarnaast kan je je ook verdiepen in een hoop uitgebreide lore als je dat wilt én er worden heel wat diepgaande thema’s op subtiele wijze aangesneden. De personages zijn goed uitgewerkt, hebben goede stemacteurs en je leeft mee met hun avonturen. Deze “version upgrade” pakt ook het combat systeem grondig aan, waardoor de clunky combat van weleer wordt vervangen door een vlotte en soepele ervaring. De combat is gevarieerd, maar ook de algemene spelervaring zit vol variatie. Jammer genoeg werden wel enkele kleine dingetjes overgenomen uit het origineel, die vandaag de dag ietwat verouderd aanvoelen, maar die maken de ervaring niet kapot. De heerlijke soundtrack is dan de spreekwoordelijke kers op de taart die het geheel nog wat beter maakt.

NieR Replicant ver.1.22474487139… is echter een moeilijk geval om een score op te plakken. De game ligt namelijk tussen een remaster en een remake in, waardoor er wat kanttekeningen gemaakt moeten worden. De ervaring die ikzelf had, als grote fan van NieR, was fantastisch, alhoewel ik jammer genoeg veel zaken niet kan benoemen om spoilers te vermijden. Als je enigszins bekend bent met de franchise en je wilt een diepere duik nemen in de lore van NieR, dan is deze game zeker en vast een 9,5/10 waard. Als dit je eerste kennismaking is, weet dan wel dat je hier nog steeds met een oudere game te maken hebt, in een ietwat nieuw jasje. Verschillende elementen voelen minder modern aan, als je ze vergelijkt met hedendaagse AAA-titels tenminste. Ben je enigszins nieuwsgierig, dan is Automata misschien een beter instappunt, waarna je eventueel Replicant kan uitproberen als je meer NieR op je bord wilt.