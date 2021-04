De cross-play closed beta voor Chivalry II gaat vandaag van start en daarin kan je er lekker op los hakken te midden van een middeleeuwse setting. Met je zwaard erop los zwaaien klinkt natuurlijk leuk, maar heel efficiënt tegen andere spelers zal het niet zijn. Je moet leren om te gaan met de verschillende moves in de combat van Chivalry II, want anders leg je vrij snel het loodje.

Deze trailer laat zien hoe je met de combat in de game om moet gaan. Zo heb je de standaard zwiep, steek en bovenhandse aanvallen, waarmee je vijanden kunt verslaan. Het pareren, blokkeren en counteren van aanvallen is uiteraard ook effectief. Lang niet alle moves hebben we zojuist benoemd, want de combat van Chivalry II is best uitgebreid te noemen.

Hieronder kan je op een educatieve en humoristische wijze zien hoe jij jouw tegenstanders kunt vermorzelen. Doet de video het niet, check die dan via de link op YouTube zelf.