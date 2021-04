De PlayStation 5 is binnenkort weer een exclusieve titel rijker en het gaat dan om de third-person shooter Returnal. Gezien het feit dit een exclusieve game is, worden alle functies en features van de PS5 volledig benut voor het avontuur van ASTRA verkenner Selene. Zo worden de adaptieve triggers uiteraard ingezet en ook de 3D-audio wordt optimaal gebruikt. We weten nu ook meer over hoe Returnal zal presteren op visueel vlak.

Uit een video van PlayStation Portugal’s MODO PlayStation show – die inmiddels op privé is gezet – werd duidelijk dat Returnal op een 4K resolutie zal draaien met een solide 60 frames per seconde. Daarbovenop komt nog dat ook ray tracing actief zal zijn gelijktijdig met de eerder genoemde grafische prestaties. Het avontuur op deze vijandige alien planeet zal er dus zeker goed uitzien, want dit belooft veel goeds.

Returnal zal op 30 april verschijnen. Onze eerste indruk van deze exclusive kan je in deze special lezen.