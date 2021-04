Sonic The Hedgehog 2 is momenteel in productie. Dat betekent dat hier en daar de nodige setfoto’s opduiken, die steevast hinten naar plotpunten uit de film. Op Twitter zagen we bijvoorbeeld het bovenstaande screenshot de revue passeren.

We zien een medewerker van de film enkele attributen klaarzetten en merken meteen de terugkeer van onze favoriete blauwe egel op. Naast hem zien we niet alleen de reeds aangekondigde Tails, maar ook een andere oude bekende uit de reeks.

Het ziet er dus naar uit dat ook Knuckles the Red Echidna zijn opwachting zal maken in dit vervolg. Of hoe Sonic The Hedgehog 2 een feest van herkenning belooft te worden voor de fans. Hopelijk krijgen zij (opnieuw?) kwaliteit voorgeschoteld.