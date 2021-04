We horen al een tijdje geruchten de ronde doen over een Star Wars: Knights of the Old Republic remake. De titel – die nog vóór Mass Effect ontwikkelaar BioWare stevig op de kaart zette – wekt nog steeds nostalgische gevoelens op bij menig fan van de franchise. Een remake zou dus geen onlogische zet zijn, al blijft een officiële aankondiging vooralsnog uit.

Zowel Eurogamer als bekend journalist Jason Schreier helpen het gerucht nu opnieuw de wereld in. De remake zou in de maak zijn, doch BioWare speelt dit keer geen rol in het productieproces. In hun plaats staat Aspyr aan het roer, een studio die vooral bekend staat om hun ports, waaronder recent nog de PS4-port van Star Wars: Republic Commando.

Dit blijft een gerucht, dus neem deze informatie met een flinke korrel zout. Al mogen we de geloofwaardigheid van zowel Schreier als Eurogamer ook niet zomaar van tafel vegen. Men zegt niet voor niets: waar rook is, is vuur…