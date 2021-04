Het Warhammer 40,000 universum is een oude bekende in het videogamelandschap. Regelmatig zien we games in allerlei genres de revue passeren, die trots rond deze immense spelwereld in het leven geroepen zijn. Necromunda: Hired Gun is de meest recente in het rijtje: een explosieve First Person Shooter die op 1 juni verschijnt, op zowel de huidige als de vorige generatie consoles.

In Necromunda kruip je in de verweerde huid van een premiejager, die zijn fortuin zoekt in de groezelige stad uit de titel. In deze uiterst verraderlijke omgeving kan je niemand vertrouwen; je collega’s reiken je namelijk even snel de hand als dat ze je enthousiast een mes tussen de schouderbladen planten. De onderstaande trailer vertelt je alvast heel wat meer over hoe je hier kan overleven.