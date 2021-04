Het zal je niet ontgaan zijn, maar er is nogal wat heisa geweest omtrent de PlayStation Store van de PS3, PSP en PS Vita. Sony zag de relevantie er niet meer van in en wilde het gaan sluiten. Dit leidde tot groot ongenoegen bij de fans die niet alleen in paniek de laatste mogelijkheid namen om games aan te schaffen op de betreffende platformen, maar ook de tweedehands markt zag de waarde ineens groeien van een aantal games. Als je bijvoorbeeld een PS3-game digitaal niet meer kunt krijgen, dien je het fysiek te halen en omdat een game erg schaars kan zijn… rinkelt de kassa voor sommigen.

Enfin, Sony zag dat de keuze om de hele boel te sluiten ze niet in dank werd afgenomen, dus draaiden ze dit weer terug. Een bericht van Jim Ryan volgde dat vrij hypocriet afsloot met de zin: “I’m glad that we can keep this piece of our history alive for gamers to enjoy, while we continue to create cutting-edge new game worlds for PS4, PS5, and the next generation of VR.” Raar om dit te zeggen gezien het plan was om de mogelijkheid tot toegang naar legacy content van gamers af te nemen. Misschien wordt er nu serieuzer nagedacht over de legacy content van Sony, want door deze situatie wordt wederom geïllustreerd hoe consument onvriendelijk het eigenlijk is om toegang te krijgen tot deze content.

Maar het lijkt erop dat we dus ergens komen als we als community hard genoeg gaan schreeuwen. Ook EA heeft uiteindelijk het onderspit moeten delven met Star Wars Battlefront II en z’n schandalige manier van microtransacties. Hier heeft de media ook een grote rol in gespeeld en ditzelfde effect heeft ook invloed gehad op Ubisoft. Na hevige kritieken op Ghost Recon: Breakpoint zijn meerdere projecten (Skull & Bones, Rainbow Six Quarantine) op de lange baan geschoven, waarvan we tot op heden nog steeds niks vernomen hebben omtrent een eventuele releasedatum. Grote bedrijven kunnen wel degelijk luisteren op sommige cruciale momenten.

Laten we wel realistisch blijven: de klant is koning. Als je een product op de markt brengt dat niemand zal behagen, verkoopt het ook niet. Een mooi, en inmiddels ook wel wat ouder voorbeeld, was de reboot van Devil May Cry, gemaakt door Ninja Theory. DmC werd verschrikkelijk arrogant en slecht verdedigd tegenover de fans, waarna de game uiteindelijk ook zeer slecht verkocht. Het is erg belangrijk voor een uitgever/ontwikkelaar om respectvol om te gaan met de community, zij zijn immers de mensen die ervoor zorgen dat een game geld oplevert.

Microsoft heeft dit niet zo lang geleden aan den lijve ondervonden. Het plan was aanvankelijk om de prijzen van Xbox Live omhoog te krikken. De Xbox gebruikers vonden dit geen goed plan en vooral een slechte deal. Daarover waren ze zeer vocaal. Uiteindelijk is Microsoft hiervoor gezwicht en zijn ze op deze beslissing teruggekomen. Hoewel het nog altijd een bedrijf is dat uit is op winst, is het netjes om hierop terug te komen en toe te geven dat het een beslissing was die voor de community niet fijn is. Dat is toch iets om toe te juichen.

Er zijn genoeg andere bedrijven die een stuk minder luisteren naar hun fans. Een nuance hierin is wel dat het op internet soms kan lijken dat een community iets wil, maar dat het in de praktijk gewoonweg te weinig mensen zijn om daaraan toe te geven. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld bij Nintendo de Metroid franchise. Hoe populair het ook is en mag zijn, de verkopen liggen relatief gezien erg laag in vergelijking met de andere IP’s van Nintendo. Laten we eerlijk wezen, waarom zou Nintendo moeten investeren in een Metroid Prime remaster als één game (Animal Crossing: New Horizon) meer dan 20 miljoen exemplaren kan verkopen? ‘Voor de fans’ is dan het uitgangspunt, maar een bedrijf moet natuurlijk wel winstgevend zijn en blijven.

Zo komen we bij de stelling van deze week en die luidt: Een community is machtiger dan ze zelf door heeft. Met genoeg animo zet dat bedrijven echt aan tot handelen, zie de gegeven voorbeelden. Hier moeten community’s ook meer mee gaan doen, want uiteindelijk volgt een bedrijf gewoon de weg naar de meeste winst. Maar die community tegen het verkeerde been schoppen kan averechts uitpakken, ook voor je winst. Wat is jullie opinie hierover? Moeten community’s gewoon nog een stuk harder gaan schreeuwen en handelen of is dit iets teveel ‘wishful thinking’ en doen bedrijven toch wel waar ze maar zin in hebben?

Ter afsluiting voeg ik aan dit verhaal nog toe dat ook Sony een stuk meer naar zijn fans moet gaan luisteren. Het succes lijkt ze een beetje naar hun hoofd te stijgen, en dat is niet gek als je meerdere malen een console hebt die meer dan 100 miljoen keer weet te verkopen. Maar soms zit het hem ook in de kleinere onderwerpen: Bloodborne in 4K op 60 fps locked uitbrengen, een nieuwe handheld met betere support releasen, backwards compatibility in de breedste vorm toepassen, enzovoort. Het zal Sony sieren z’n fans op de wenken te bedienen als een van de grootste game bedrijven ter de wereld.