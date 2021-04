Eind dit jaar komt Electronic Arts met een nieuwe game in de Battlefield franchise en hoewel de officiële aankondiging nog altijd op zich laat wachten, hebben we wel wat meer achtergrond informatie gekregen. In een algemeen updatebericht geeft DICE wat meer informatie over wat de plannen met de franchise zijn en die lijken behoorlijk ambitieus.

De nieuwe Battlefield verschijnt nog altijd tegen het einde van het jaar en die wordt gemaakt door DICE, DICE Los Angeles, Electronic Arts Gothenberg en Criterion. Er zitten dus maar liefst vier studio’s op dit project. Dat is echter niet alles, want Industrial Toys werkt aan een compleet aparte Battlefield game voor mobiele platformen. Deze game zal in 2022 verschijnen voor smartphones en tablets.

De nieuwe Battlefield verkeert in playtest fase, waarbij ze de game polijsten, balanceren en meer. De game heeft alles te bieden wat de franchise zo geliefd maakt en tilt dat naar een hoger niveau. Het staat bol van gekke en onverwachte momenten, ‘game changing’ destructie, enorme gevechten en meer. Hierbij worden expliciet next-gen consoles en pc’s genoemd. Dit sluit aan op een eerder gerucht dat de nieuwe Battlefield de vorige generatie overslaat.

Tot slot laat de ontwikkelaar weten dat ze meer details over de nieuwe Battlefield binnenkort bekend zullen maken.