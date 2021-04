Als je aan PlayStation-exclusives denkt, denk je aan verhalende singleplayerervaringen. De Japanse gigant liet begin 2019 echter weten dat ze zich ook meer bezig wilde gaan houden met multiplayergames. Een nieuwe samenwerking toont aan dat hier inderdaad werk van wordt gemaakt.

Er is een nieuwe multiplayergame onderweg van Firewalk Studios en deze zal worden uitgegeven door Sony Interactive Entertainment. Als de studio je niet bekend in de oren klinkt, is dat niet heel gek. Firewalk Studios werd drie jaar geleden opgezet door een groep mensen die onder andere mee hebben gewerkt aan Destiny, Apex Legends, BioShock Infinite en Mass Effect.

Het gaat om een compleet nieuwe IP, maar het is niet bekend of deze alleen zal uitkomen voor de PlayStation 5 of dat deze ook nog voor de PlayStation 4 zal verschijnen. Het is dus wachten op de eerste details, die hopelijk snel gedeeld zullen worden.