Sony brengt jaarlijks een paar exclusieve games uit die net dat extra stukje aantrekkingskracht aan de PlayStation moeten geven. Dat hebben we ten tijde van de PlayStation 4 gezien en dat zet men nu de PlayStation 5 er is natuurlijk voort. De eerstvolgende release is Returnal en later dit jaar mogen we Ratchet & Clank: Rift Apart verwachten, alsook Horizon: Forbidden West.

Maar ook voor 2022 staat er al een exclusieve titel op de releaselijst en dat is natuurlijk Gran Turismo 7. Sony blijft hierin investeren en de bedoeling is dat de PlayStation 5 meer exclusives krijgt dan elke andere console in de PlayStation historie. Deze ambitie heeft Jim Ryan in gesprek met het Japanse Nikkei uitgesproken.

“We have been quietly but steadily investing in high-quality games for PlayStation, and we will make sure that the PS5 generation will have more dedicated software than ever before,”

Om dat te realiseren is het noodzakelijk veel studio’s ter beschikking te hebben en daarom staat Sony nog steeds open voor het aankopen van bestaande ontwikkelaars. Hoewel Ryan niet concreet is in wat de plannen voor de nabije toekomst zijn, staat Sony er wel voor open. Als Sony binnenkort een aankoop doet, dan is de kans groot dat het Bluepoint Games betreft. Daar gingen eerder immers al geruchten over rond.