Relatief snel na het verschijnen van Myths of the Eastern Realm heeft Ubisoft de derde en tevens laatste uitbreiding voor Immortals: Fenyx Rising uitgebracht: The Lost Gods. Deze uitbreiding is nu te downloaden voor bezitters van de Season Pass, maar de content kan ook los aangeschaft worden in de PlayStation Store voor €14,99. Daarvoor kan je hier terecht.

In The Lost Gods keren spelers terug naar het verhaal van Fenyx en hun nieuwe leven als een God. Wanneer een ramp de sterfelijke wereld treft, kiest Fenyx een nieuwe held om de balans te herstellen op aarde en de verloren goden te herenigen. Spelers verkennen Pyrite Island als Ash, een enthousiaste sterveling die Poseidon, Hades en de andere goden moet overtuigen om terug te keren naar het Pantheon.

Dit nieuwe verhaal in een nieuwe omgeving komt met twee nieuwe vaardigheden en die zijn als volgt: