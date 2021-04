Eerder deze week kon je al lezen over ‘PlayStation Plus Video Pass’, een nieuw onderdeel dat plots in Polen opdook. Is dit het antwoord van Sony op Game Pass van Microsoft? We wierpen deze suggestie zelf ook op, maar dat blijkt niet het geval te zijn. Het betreft hier wel een daadwerkelijk bestaande uitbreiding op PlayStation Plus die vooralsnog enkel in Polen beschikbaar is als onderdeel van een test, zo heeft Sony bevestigd.

PlayStation Plus abonnees krijgen in Polen nu toegang tot meer dan 20 films en tv-shows van Sony Pictures, waarbij er elke drie maanden nieuwe content zal worden toegevoegd. Dit is een extra bovenop alle andere voordelen die abonnees met PlayStation Plus krijgen. Gezien het een test is, is het afwachten of het wereldwijd uitgerold gaat worden. De reden dat het in Polen getest wordt, is omdat het Poolse publiek een goede bron van gebruikersdata oplevert.